Глава СБУ предлагает продлить запрет российских веб-ресурсов и расширить список

Глава СБУ Иван Баканов внес дополнительные предложения о запрете российских веб-ресурсов и программ, сообщает СБУ на своей странице в Фейсбук.

"Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны дополнительные предложения о продлении санкций против российских веб-ресурсов и программных продуктов. В частности, он предлагает продлить санкции не только против "ВКонтакте" и "Одноклассники", но и против "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" и "Парус",- говорится в сообщении СБУ.

"Сегодня мы не просто защищаем украинских граждан от фейков и информационных вбросов из российских соцсетей, но и заботимся о кибербезопасности для представителей бизнеса, государственных и образовательных учреждений. Ведь любой российский почтовый сервис или антивирус могут использовать во вред Украине. Поэтому надо минимизировать риски. Блокируя такие ресурсы и программы, мы заботимся о безопасности страны в целом", - заявил Баканов.

По информации украинской спецслужбы, руководитель ведомства также предложил создать и обеспечить функционирование в Украине Единого реестра программного обеспечения, разрешенного для использования в государственных информационно-телекоммуникационных системах.

"По мнению киберспециалистов СБУ, это даст возможность ограничить закупки и использование запрещенного программного обеспечения и создаст благоприятные условия для развития отечественной IТ-сферы", - говорится в сообщении.

10 апреля СБУ внесла предложения о продлении запрета российских соцсетей еще на 3 года. С начала действия карантинных мер по недопущению распространения коронавируса СБУ разоблачила уже 207 интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки о коронавирус. Установлено, что 10 из выявленных агитаторов действовали по заданию российской стороны.