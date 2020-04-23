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16:38 23.04.2020

Гостаможслужба заявляет об обысках со стороны СБУ и ГБР

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Гостаможслужба заявляет об обысках со стороны СБУ и ГБР

Государственная таможенная служба заявила об обысках со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).

"Сегодня в Гостаможслужбе состоялись обыски: представители СБУ и ГБР заинтересовались гербом таможни", - написало ведомство в "Телеграм-канале" в четверг.

"Мы убеждены, что обыски в таможне произошли по надуманному политически мотивированному делу. Однако будем способствовать правоохранительным органам в расследовании этого общественно важного дела, продолжаем работать", - добавили в ведомстве.

Согласно сообщению, в январе 2019 года Гостаможслужба закупила услуги по разработке символики и концепции новой формы для таможни почти на 30 тыс. грн.

"ООО "Геральдическая палата "Олекса Руденко и Компанийоны" разработало новую концепцию эмблемы, флага, формы и других элементов геральдики для Государсвтенной таможенной службы. Есть все документы, которые подтверждают выполнение работ подрядчиком в полном объеме", - указала таможня.

Затем 25 февраля проект новых геральдических знаков был направлен на согласование в Министерство финансов, после чего его должны утвердить комиссия по геральдике и президент страны своим указом.

"На сегодня правоохранители изъяли копии документов о выполнении указанных услуг", - пояснили в таможне.

Теги: #гбр #сбу #гостаможслужба #обыски
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