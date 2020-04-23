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16:34 23.04.2020

ВНО-2020 пройдет с соблюдением социального дистанцирования и с использованием средств индивидуальной защиты – Минобразования Украины

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ВНО-2020 пройдет с соблюдением социального дистанцирования и с использованием средств индивидуальной защиты – Минобразования Украины

В Министерстве образования и науки Украины заявляют, что внешнее независимое оценивание в 2020 году пройдет с соблюдением социального дистанцирования и с использованием средств индивидуальной защиты.

"Даты проведения ВНО будут зависеть от завершения карантина. Если карантин завершится до начала июня, основная сессия тестирования пройдет между 25 июня и 17 июля. Если карантин продлится до начала августа, ВНО состоится с 17 августа по 4 сентября. Вступительная кампания в украинских университетах также соответственно изменится", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что формат и процедура проведения ВНО в 2020 году не изменятся.

По правилам при сдаче ВНО в аудитории находится максимум 15 участников и 2 инструктора. Обязательным является дистанция 1,5 метра между участниками в аудитории, которая, безусловно, будет соблюдена в связи с эпидемией. Социальное дистанцирование также будет обеспечено и у входа в помещение, в котором будет проходить тестирование, чтобы избежать скопления людей. Также без изменений останутся количество тестов и их содержание.

В частности, каждый участник может сдать максимум 4 тесты, а количество заданий в них, которые основаны на материалах, изученных в апреле-мае 11 класса, ничтожно мала. «Такая задача может быть только один на весь тест, потому перепечатывать тираж тестовых тетрадей из-за такого малого количества задач нецелесообразно.

В Министерстве сообщают, что в связи с распространением коронавирусной инфекции все участники ВНО и инструкторы будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Помещения будут проветривать и дезинфицировать.

"Участники, которые контактировали с больными или сами заразились коронавируса, смогут сдать ВНО во время дополнительной сессии, когда поправятся или выйдут из самоизоляции. В случае, если из-за изоляцию или болезнь они будут вынуждены пропустить и дополнительную сессию тестирования, они будут освобождены от ВНО по состоянию здоровья. Такое правило действовало и раньше для людей с рядом заболеваний. Для таких категорий абитуриентов в условиях вступления в университеты предусмотрены отдельные особенности и формы проведения вступительных экзаменов", - заверили в ведомстве.

Теги: #минобразования #вно
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