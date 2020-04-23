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15:31 23.04.2020

На более чем 25 кораблях ВМС США зафиксированы случаи заражения коронавирусом

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На 26 американских военных кораблях выявлены заболевшие коронавирусом моряки, сообщили ВМС США

Еще на 14 кораблях ВМС США также были зафиксированы заболевшие COVID-19, но эти моряки выздоровели.

Все эти корабли в настоящее время находятся на базах. При этом ни на одном из 90 американских военных кораблей, находящихся в море, нет случаев заражения вирусом. В настоящее время в составе ВМС США насчитывается 297 военных кораблей.

При этом американское командование не указывает, на каких именно кораблях были выявлены заболевшие и их количество.

Известно лишь, что ВМС является наиболее пострадавшим от коронавируса видом вооруженных сил США. В настоящее время COVID-19 выявлен уже у 1298 моряков.

Большинство случаев заболевания зафиксировано в команде атомного авианосца USS Theodore Roosevelt ("Теодор Рузвельт"), который из-за вспышки коронавируса на борту вынужден был 27 марта зайти на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана.

В его команде насчитывается 4,8 тыс. моряков. Большая часть команды сошла на берег и находится на карантине. По состоянию на среду, уже 777 моряков дали положительный результат на тест на коронавирус, из них 63 выздоровели. Шесть моряков госпитализированы на Гуаме. Один моряк скончался.

Теги: #сша #корабли #коронавирус
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