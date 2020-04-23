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15:26 23.04.2020

К концу мая Минздрав сможет закупить около 200 украинских аппаратов ИВЛ, они будут вдвое дешевле зарубежных – совещание у Зеленского

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К концу мая Минздрав сможет закупить около 200 украинских аппаратов ИВЛ, они будут вдвое дешевле зарубежных – совещание у Зеленского

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отмечает, что его ведомство уже готовится к закупке около 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) отечественного производства, они должны быть готовы к концу мая.

"Очень важно, что экспертиза показала высокое качество украинских ИВЛов, и они полностью соответствуют лучшим стандартам. Украинские ИВЛ будут вдвое дешевле, а это значит лучшее обеспечение наших больниц", - подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19, сообщает в четверг пресс-служба главы государства.

Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко отметил, что фонд при Офисе президента скоро завершает закупки всех средств защиты и оборудования, а заниматься будет этим Министерство здравоохранения.

В то же время Тимошенко указал, что в течение недели, при координации Офиса президента, и дальше доставляли необходимые материалы.

"Последними рейсами мы получили 360 тыс. респираторов, 100 тыс. защитных костюмов, 800 тыс. реагентов. Сегодня все это направляется в регионы. У нас также уже есть сырье для производства украинских тестов, поэтому они будут дешевле", - сказал Тимошенко.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав #ивл
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