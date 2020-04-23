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14:54 23.04.2020

В Украине правоохранители сообщили о подозрении организаторам преступной группировки, присвоившим имущество иностранного инвестора на сумму $2,5 млн

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В Украине правоохранители сообщили о подозрении организаторам преступной группировки, присвоившим имущество иностранного инвестора на сумму $2,5 млн

Правоохранители сообщили о подозрении организаторам и участнику преступной группировки, которая присвоила финансы и имущество иностранного инвестора на сумму $2,5 млн.

"По данным следствия, организованная группа, используя в течение длительного времени реквизиты подконтрольных предприятий и поддельные документы, завладела денежными средствами и материальными ценностями финансовых учреждений и субъектов хозяйствования. В результате таких действий иностранному инвестору причинено более $2,5 млн убытков", - сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Среди подозреваемых также адвокат, которая фактически содействовала неправомочным действиям организованной группы, а в дальнейшем пыталась создать фигурантам искусственное алиби.

Фигурантам дела инкриминируют ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

По месту проживания причастных к преступлению проведены обыски.

Теги: #правоохранители #криминал #подозрение
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