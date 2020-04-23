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14:35 23.04.2020

Главы МИД Украины и Ливии обсудили вопрос освобождения 18 украинских моряков

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Главы МИД Украины и Ливии обсудили вопрос освобождения 18 украинских моряков

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с главой МИД Ливии Мухамедом Сиялой обсудил вопрос освобождения 18 находящихся в заключении в этой стране украинских моряков, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Особое внимание стороны уделили вопросу освобождения 18 украинских моряков, которые находятся в местах лишения свободы на территории Ливии, среди которых 4 члена экипажа танкера "Captain Khayyam" и 14 членов экипажа танкера "Рута", - говорится в сообщении на сайте МИД в четверг.

Кулеба подтвердил, что Украина и в дальнейшем признает Правительство национального согласия, а также поддерживает территориальную целостность Ливии. Он также пригласил Мухамеда Сиялу посетить Украину с визитом, когда обстоятельства позволят это сделать.

В свою очередь ливийский коллега проинформировал главу МИД Украины о ситуации по безопасности в Ливии.

Теги: #моряки #ливия #кулеба #мид
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