Главы МИД Украины и Ливии обсудили вопрос освобождения 18 украинских моряков

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с главой МИД Ливии Мухамедом Сиялой обсудил вопрос освобождения 18 находящихся в заключении в этой стране украинских моряков, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Особое внимание стороны уделили вопросу освобождения 18 украинских моряков, которые находятся в местах лишения свободы на территории Ливии, среди которых 4 члена экипажа танкера "Captain Khayyam" и 14 членов экипажа танкера "Рута", - говорится в сообщении на сайте МИД в четверг.

Кулеба подтвердил, что Украина и в дальнейшем признает Правительство национального согласия, а также поддерживает территориальную целостность Ливии. Он также пригласил Мухамеда Сиялу посетить Украину с визитом, когда обстоятельства позволят это сделать.

В свою очередь ливийский коллега проинформировал главу МИД Украины о ситуации по безопасности в Ливии.