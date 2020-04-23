НАПК сообщает о проверке возможности конфликта интересов у Порошенко при продаже "Кузни на Рыбальском"

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) осуществляет проверку сведений о возможном конфликте интересов у народного депутата Украины, лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины (2014-2019) Петра Порошенко при продаже ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском", сообщается на сайте ведомства в четверг.

"12 марта 2020 года НАПК получило от истца в деле сообщение о коррупционном правонарушении. В этом сообщении истец делает предположение о возможном совершении Петром Порошенко правонарушения путем осуществления фиктивной продажи ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском". Истец утверждает, что фиктивная продажа могла позволить Порошенко получать неправомерную выгоду в закупках в сфере обороны, поскольку находясь на посту президента Украины он осуществлял полномочия главнокомандующего Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

В то же время в НАПК отмечают, что поскольку указанная информация не была подкреплена конкретными фактами или документальными свидетельствами, в ответе на сообщение истца НАПК разъяснила, что представленных им данных недостаточно для совершения действий со стороны агентства.

"В то же время НАПК учло предоставленную истцом информацию при осуществлении мониторинга по вопросам соблюдения Порошенко требований законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. В рамках мониторинга осуществляется проверка указанных в сообщении сведений на подлинность", - рассказали в Нацагентстве.

В НАПК отметили, что продолжают проверку информации, которую предоставил истец по делу, информация о которой была распространена Окружным административным судом Киева (ОАСК) 22 апреля.

Как сообщалось, 22 апреля в ОАСК сообщили о открытии производства по иску к НАПК относительно непроведения проверки возможного совершения Порошенко коррупционного правонарушения. "Также суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц без самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском", - сообщила пресс-служба суда.

Подготовительное заседание по иску состоится 16 июня.

Отмечается, что истец просит суд признать незаконным и противоправным бездействие НАПК из-за неосуществления проверки и расследования информации о совершении коррупционного правонарушения. В то же время истец просит обязать НАПК проверить сведения о совершении Порошенко такого правонарушения, а также провести надлежащее расследование информации и принять меры, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности, и предоставить истцу подробную письменную информацию о результатах проверки, расследования и принятых мер.