В Киевской области завершилась обсервация вернувшихся из ОАЭ граждан, заболевших Covid-19 нет - ОГА

В четверг, 23 апреля, завершается срок обязательной обсервации для 113 граждан Украины, вернувшихся самолетом из ОАЭ 10 апреля, сообщает Киевская областная государственная администрация.

Обсервацию проводили на базе санатория "Украина" (г. Ворзель).

"За это время признаков коронавируса у прибывших не обнаружили. И сегодня они разъезжаются по домам. Каждый из них получил врачебную справку, что прошел обсервацию и его состояние здоровья не угрожает окружающим", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.