Генпрокуратура на стороне ПриватБанка, правительства и НБУ в судебном споре по bail-in

Офис генерального прокурора находится на стороне государственного ПриватБанка, Кабинета министров и Национального банка Украины (НБУ) в судебном споре о законности конвертации средств бывших владельцев ПриватБанка и связанных с ними лиц на акции банка (bail-in), свидетельствует обращение генерального прокурора Ирины Венедиктовой, обнародованное на сайте Генпрокуратуры в четверг.

"Обязанность Офиса генпрокурора – отстаивать закон, права человека и интересы государства. Сейчас прокуроры осуществляют это в Большой палате Верховного Суда в одном из дел, связанных с национализацией ПриватБанка (о вкладах братьев Суркисов – ИФ)", – сказала генпрокурор, почеркнув, что в этом деле обеспечение верховенства права и законности, а также интерес государства и каждого гражданина совпали.

Она отметила, что Генпрокуратура присоединилась к этому делу в ноябре 2019 года "для эффективной защиты и представления интересов государства".

"Прокуроры, обеспечивая участие в этом деле, преследуют исключительно цель содействовать суду в осуществлении правосудия", – добавила Венедиктова.

Генпрокурор также пояснила, что процедура bail-in новая для украинской банковской системы, однако она давно и эффективно работает в Европе. "Это не наказание или санкции, а меры, призванные стимулировать собственников банка и связанных с банком лиц не обнулять активы и удерживать его на плаву", – уточнила генпрокурор.

Венедиктова также добавила, что Суркисы в этом деле непоследовательны в своем отношении к вопросу связанности с ПриватБанком, уточнив, что в различных судебных делах они занимают разную позицию.

"Вынесенное судом решение будет иметь большое значение для обеспечения развития права и формирования единой правоприменительной практики при рассмотрении других исков, связанных с национализацией ПриватБанка", – сказала генпрокурор, добавив, что общая сумма требований к государству в таких делах превышает 29 млрд грн (четверть бюджета здравоохранения).

Как сообщал НБУ, Большая палата Верховного суда 27 апреля в 10:30 продолжит рассмотрение кассационной жалобы НБУ, Кабмина и ПриватБанка на решения судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

В пресс-службе ПриватБанка агентству "Интерфакс-Украина" уточняли, что на предыдущем заседании 17 марта, которое длилось более 9,5 часов, Верховный суд завершил изучение материалов дела и объявил о перерыве на неопределенный срок для подготовки решения.

Вердикта Верховного суда по этому делу ожидает Шестой апелляционный админсуд, рассматривающий апелляцию на решение Окружного админсуда о признании незаконной национализации ПриватБанка, а также Хозсуд Киева в деле по иску Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций ПриватБанка.

ПриватБанк, согласно имеющейся информации, ранее уже выполнил решение судов первой и апелляционной инстанций в пользу Суркисов.