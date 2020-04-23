Украинские суды могут проводить заседания в режиме видеоконференций за исключением вопроса взятия под стражу

Вступили в силу законодательные изменения, принятые на период карантина из-за пандемии коронавируса: украинские суды могут проводить заседания в режиме видеоконференций за исключением вопроса взятия под стражу и передавать ходатайства на рассмотрения в другие суды в рамках юрисдикции.

«Сегодня (23 апреля – ИФ) вступил в силу закон Украины № 558-IX "О внесении изменений в пункт 20-5 раздела XI" Переходные положения "Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов во время судебного производства на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)», - говорится в сообщении, размещенном на странице «Судебной власти Украины» в Фейсбук.

Принятые законодательные изменения, в частности, предусматривают, что в период действия карантина при невозможности определить следственного судью в конкретном суде ходатайство может быть передано на рассмотрение в другой суд в пределах юрисдикции. Исключения касаются ходатайств о предоставлении разрешения на проведение розыскных действий и жалоб на действия или бездействие следователя или прокурора

«В случае невозможности… рассмотреть ходатайство об избрании или продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, кроме ходатайства, поданного на рассмотрение в Высший антикоррупционного суда, оно может быть передано на рассмотрение в другой суд», - говорится в сообщении.

Вопрос передачи ходатайства об избрании или продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для рассмотрения в другой суд решается председателем соответствующего суда апелляционной инстанции.

Что касается рассмотрение вопросов, отнесенных к полномочиям следственного судьи ( кроме рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей), то они могут быть рассмотрены в режиме видеоконференции.

Вместе с тем, как отмечается в сообщении, следственный судья, суд не вправе принять решение о проведении судебного заседания по рассмотрению ходатайства о продлении срока содержания под стражей в режиме видеоконференции, если подозреваемый находится не в здании суда и возражает против этого.