В Чернобыльской зоне ведутся работы по локализации пожаров в торфяниках - ГАЗО

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается ликвидация лесных пожаров, в том числе тушение торфяников в районе села Буряковка, что неподалеку от захоронения радиоактивных отходов, сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

"Основные усилия направлены на локализацию 3 участков (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в участках, пройденных огнем. Также, в зоне отчуждения работают пожарные насосные станции и задействована авиация, старается как можно точнее осуществлять сброс огнетушащих веществ к очагам мест тления", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Кроме того, по состоянию на 11:00 сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают оказывать помощь работникам лесных пожарных станций локализировать пожары на территории Лубянского, Дитятковского, Денисовицкого, Корогодского и Паришевского лесничеств.

В зоне отчуждения продолжается обустройство противопожарных разрывов с привлечением тяжелой инженерной техники ГСЧС и путепрокладчиков Вооруженных Сил Украины. Создано 800 км минерализованных полос.

К тушению привлечены 1164 человека и 286 единиц техники, в том числе 3 вертолета и 2 самолета.

Радиационная ситуация находится под контролем.