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13:25 23.04.2020

На Яворовском полигоне найден мертвым курсант с огнестрельным ранением - Военная служба правопорядка в ВСУ

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На Яворовском полигоне найден мертвым курсант с огнестрельным ранением - Военная служба правопорядка в ВСУ

Тело курсанта одного из высших военных учебных заведений с огнестрельным ранением в грудь было обнаружено на военном полигоне в Яворовском районе Львовской области в среду, сообщила Военная служба правопорядка (ВСП) Вооруженных сил Украины.

"22 апреля 2020 года, около 18.30, на военном полигоне на Львовщине обнаружено без признаков жизни тело курсанта одного из высших военных учебных заведений с огнестрельным ранением в грудь", - говорится в сообщении ВСП на Facebook в четверг.

Для выяснения причин и обстоятельств гибели военнослужащего на место трагедии прибыла группа оперативного реагирования Западного территориального управления ВСП. Также на месте происшествия работают следственно-оперативная группа Яворовского отдела полиции Главного управления Национальной полиции во Львовской области, Территориального управления Государственного бюро расследования (г.Львов) и сотрудники военной прокуратуры Львовского гарнизона.

Следователь Территориального управления ГБР (г.Львов) внес в Единый реестр досудебных расследований информацию об уголовном преступлении. Ведется следствие.

Теги: #всу #курсант #полигон #смерть
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