Асфальтирование проезжей части Подольско-Воскресенского моста в Киеве начнется в мае - Кличко

Начало асфальтирования Подольско-Воскресенского мостового перехода в Киеве запланировано на май, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Подольско-Воскресенский мостовой переход строят. Чтобы обустроить новые съезды на Верхней и Нижней Валы, разбирают старый вантовый мост. Работы по демонтажу аварийной конструкции продолжаются уже несколько недель. Продолжается строительство заезда на мостовой переход с улицы Верхний вал. Специалисты собирают металлоконструкции, который затем с помощью супердомкартов поставят на опоры. Переводят также инженерные сети, устраивают технологические площадки и проезды", - рассказал он на онлайн пресс-конференции в четверг.

Также продолжается сооружение насыпи в районе Русановских садов и строительство моста над ними. Рабочие приступили к бетонированию установленного прогона моста со стороны Троещины.

"В мае дорожники начнут асфальтирование проезжей части Подольско-Воскресенского мостового перехода. А в начале лета начнут устанавливать ванты на арочную конструкцию моста. Далее полностью демонтируют нижнюю часть временных опор и мост "встанет" на свое место. Хочу подчеркнуть: мы делаем все, чтобы до конца этого года открыть автомобильное сообщение Подольско-Воскресенским мостовым переходом. И начать строительство новой ветки метро", - пояснил Кличко.