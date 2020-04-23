Кличко напомнил о переносе поминальных дней на 6 июня

Городской голова Киева Виталий Кличко напомнил, что в связи с распространением коронавируса в столице поминальные дни перенесены на 6 июня.

"Я ещё раз напомню: поминальные дни, в связи с эпидемиологической ситуацией, перенесены на 6 июня. Поэтому не идите в эти выходные на кладбища! Доступ к ним ограничен", - заявил он на онлайн пресс-конференции в четверг.

Кличко также обратился к представителям всех конфессий с просьбой публично призвать своих прихожан соблюдать карантинные ограничения и перенести поминание.

Как сообщалось, по состоянию на утро 23 апреля в Киеве подтверждены 1059 случаев заболевания COVID-19, из них 70 за минувшие сутки.