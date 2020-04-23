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12:16 23.04.2020

В Киеве за минувшие сутки зафиксированы 70 случаев COVID-19, из них 5 медиков - Кличко

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В Киеве за минувшие сутки зафиксированы 70 случаев COVID-19, из них 5 медиков - Кличко

По состоянию на утро 23 апреля в Киеве подтверждены 70 новых случаев коронавируса, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 70 человек. Из них - 5 медиков. Один случай за минувшие сутки, к сожалению - летальный. Всего в Киеве уже 1059 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко на онлайн пресс-конференции в четверг.

Среди заболевших 34 женщины в возрасте от 21 до 84 лет, 29 мужчин от 26 до 71 года, а также семеро детей в возрасте до 17 лет.

В больницы Киева госпитализированы 24 человека, остальные получают лечение амбулаторно, под контролем медиков.

Кроме того, мэр сообщил, что за сутки было подтверждено выздоровление у 6 пациентов. Всего с начала эпидемии в Киеве выздоровели 45 пациентов с COVID-19.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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