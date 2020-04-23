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11:47 23.04.2020

Коронавирусом в Китае зимой могли заразиться гораздо больше людей, чем сообщалось - исследование

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Коронавирусом в Китае зимой могли заразиться гораздо больше людей, чем сообщалось - исследование

Более точное число инфицированных коронавирусом COVID-19 в КНР до 20 февраля могло составлять не свыше 55 тыс., как по официальным данным, а в четыре раза больше - более 232 тыс. человек, говорится в исследовании ученых из Гонконга, опубликованном в медицинском журнале Lancet.

В работе приводится пояснение, что к таким предположениям удалось прийти после того, как органы здравоохранения КНР расширили - в период с 15 января по 3 марта - критерии признания случая инфицирования COVID-19. Это уточнение, по мнению ученых, оказало существенный эффект на то, сколько всего случаев коронавируса можно выявить.

Всего были последовательно определены семь версий критериев отнесения того или иного случая к COVID-19. При этом, согласно расчетам ученых, первые четыре версии увеличивали количество случаев коронавируса в 2,8 - 7,1 раза. Пятая версия позволила оценить количество случаев в период до 20 февраля в более чем в 232 тыс., а не в 55 тыс., как по правительственным данным.

Исследователи на основе моделей рассчитали, что в среднем на Ухань - эпицентр заболевания - до 20 февраля могли приходиться 127 тыс. случаев, на остальную часть провинции Хубэй - 55 тыс., а на прочую часть Китая - 50 тыс.

В середине апреля власти Уханя уточнили данные по количеству инфицированных и скончавшихся во время эпидемии: так, число умерших пациентов с коронавирусом увеличилось на 1 тыс. 290 человек и составило 3 тыс. 869. Число случаев заражения выросло на 325 - до 50 тыс. 333.

Ранее президент США Дональд Трамп, ссылаясь на изменение данных по Уханю, утверждал, что Китай, а не США, лидирует по числу летальных исходов пациентов с коронавирусом COVID-19.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 632 человека, зарегистрировано 82 тыс. 798 случаев заражения, из них 1 тыс. 616 - ввезенных из-за границы.

Теги: #коронавирус #китай
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