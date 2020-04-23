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11:06 23.04.2020

Лица, давшие согласие на самоизоляцию с использованием сервиса "Дий дома", не подлежат обсервации - решение Кабмина

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Лица, давшие согласие на самоизоляцию с использованием сервиса "Дий дома", не подлежат обсервации - решение Кабмина

Кабинет министров Украины постановил, что лица, давшие согласие на самоизоляцию с использованием сервиса "Дий дома" до пересечения государственной границы или пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее, не подлежат обсервации.

В частности, постановлением правительства №291 от 22 апреля определено, что лица, давшие согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дий дома" Единого государственного веб-портала электронных услуг до пересечения государственной границы или пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее, не подлежат обсервации (изоляции).

В связи с этим Министерству цифровой трансформации совместно со Службой безопасности поручено обеспечить функционирование электронного сервиса "Дий дома", в частности, информационной системы эпидемиологического контроля за распространением COVID-19, который является частью сервиса.

Теги: #коронавирус #самоизоляция #обсервация #кабмин
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