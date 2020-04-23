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10:46 23.04.2020

За сутки в России выявлено 4774 новых случаев коронавируса, всего более 62 тыс - оперштаб

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За сутки в РФ подтверждено 4774 новых случаев коронавируса, а всего - 62 тыс. 773, сообщает оперштаб в четверг.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 4 774 в 81 регионе, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2 282 (47,8%). Распределение по субъектам: Москва - 1959", - говорится в сообщении оперштаба в четверг.

Таким образом, всего в Москве зарегистрировано 33 тыс. 940 случаев заболевания.

Всего России нарастающим итогом зарегистрировано 62 тыс. 773 случая (+8,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

При этом за сутки в России умерли 42 человека с коронавирусом, а всего с коронавирусом скончались 555 человек.

"За сутки подтверждено 42 летальных случая с коронавирусной инфекцией: Москва - 27", - говорится в сообщении оперштаба.

За весь период по России с коронавирусом умерло 555 человек.

При этом за сутки в России выздоровели 471 человек с коронавирусом, общее количество перенесших болезнь достигло 4891.

"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 471 человек: Москва - 181", - говорится в сообщении оперштаба в четверг.

За весь период выписаны по выздоровлению по России 4 891 человек, добавили там.

Теги: #рф #коронавирус
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