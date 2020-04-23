Командующим войсками оперативного командования "Запад" стал Герой Украины генерал-майор Сергей Шаптала

Министр обороны Украины назначил командующим войсками оперативного командования "Запад" Героя Украины генерал-майора Сергея Шапталу, сообщает пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила.

"В соответствии с приказом министра обороны Украины, на должность командующего войсками оперативного командования "Запад" назначен Герой Украины генерал-майор Шаптала Сергей Александрович", - сообщается на странице пресс-службы в Facebook в четверг.

Отмечается, что Шаптала родился 5 февраля 1973 года в с. Константиновка, Смелянского района Черкасской области. Он - генерал-майор Вооруженных сил Украины, начальник штаба - первый заместитель командующего войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ, в прошлом - командир 128-й Мукачевской горно-пехотной бригады (2014-2017), Герой Украины (2015).