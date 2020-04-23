В Украине за минувшие сутки 578 новых случаев Covid-19, 13 ранее заболевших умерли, 80 выздоровели – Минздрав

7 тысяч 170 случаев заболевания Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на утро четверга, 23 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 504, а скончавшихся – 187, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

"В течение 22 апреля получено 578 сообщений о новых подтвержденных случаях… Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умерло 187 человек, из них 94 мужчины и 93 женщины… В общей сложности 504 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - сообщается на странице ЦОЗ в Facebook в пятницу утром.

По информации министра здравоохранения Максима Степанова, количество исследований методом ПЦР-диагностики за предыдущие сутки составило 5,283 тыс.

"Из 578 новых случаев 44 ребенка и 123 медработника. Это новый антирекорд, что стало последствием, в том числе, нарушений карантина во время Вербного воскресенья и Пасхи. 182 человека госпитализировано", - сказал министр в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 22 апреля в Украине было 6 тыс 592 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, количество выздоровевших пациентов (424) превышало количество летальных случаев (174). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 13, количество случаев выздоровления - на 80.

Следовательно, в Украине за минувшие сутки было подтверждено рекордное количество как случаев заболевания Covid-19, так случаев выздоровления. По состоянию на утро 22 апреля сообщалось о 467 случаях заболевания за предшествовавшие сутки, 21 апреля – 415, 20 апреля – 261, 19 апреля – 343, 18 апреля – 444, 17 апреля – 501, 16 апреля – 397, 15 апреля – 392, 14 апреля – 270, 13 апреля – 325, 12 апреля – 266, 11 апреля – 308, на утро 10 апреля – 311. При этом с 11 апреля количество выздоровевших превышает количество умерших от Covid-19 и разрыв продолжает увеличиваться.

Всего в Украине коронавирусная болезнь обнаружена:

В Винницкой области - 353 случая (45 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 4 новых случая заболевания и 27 случаев выздоровления;

Волынская область - 188 случаев (17 выздоровели), из них 12 новых случаев заболевания и 4 случая выздоровления за минувшие сутки;

Днепропетровская область - 186 случаев (11 выздоровели), из них 36 новых случаев заболевания и 2 случая выздоровления;

Донецкая область - 21 случай (10 выздоровели), из них 5 новых случаев заболевания и 3 случая выздоровления;

Житомирская область - 304 случая (1 выздоровел), из них 17 новых случаев заболевания;

Закарпатская область - 230 случаев (22 выздоровели), из них за минувшие сутки 12 случаев заболевания и 6 - выздоровления;

Запорожская область - 146 случаев заболевания (21 выздоровел), из них 5 новых случаев заболевания и 1 - выздоровления;

Ивано-Франковская область - 644 случая (27 выздоровели), из них 55 новых случаев заболевания;

Киев – 1 тыс 59 случаев (45 выздоровели), в том числе 70 новых случаев заболевания и 6 - выздоровления;

Киевская область - 451 случай (33 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 61 новый случай заболевания и 1 - выздоровления;

Кировоградская область - 258 случаев заболевания (31 выздоровел), из них 7 новых случаев заболевания и 6 - выздоровления;

Львовская область - 282 случая заболевания (32 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 8 новых случаев заболевания и 3 - выздоровления;

Луганская область - 27 случаев заболевания (3 выздоровления), из них 1 новый заболевший;

Николаевская область – 99 случаев заболевания, из них 17 новых;

Одесская область - 161 случай заболевания (3 выздоровления), в том числе 13 новых;

Полтавская область - 161 случай (12 выздоровели), в том числе 45 новых случаев заболевания;

Ровенская область - 396 случаев (29 выздоровели), в том числе 43 новых случая заболевания и 6 -выздоровления;

Сумская область - 89 случаев (28 выздоровели), из них 3 новых заболевших и 5 - выздоровевших;

Тернопольская область - 499 случаев (38 выздоровели), в том числе 28 новых случаев заболевания и 4 - выздоровления;

Харьковская область - 101 случай заболевания (6 выздоровления), за минувшие сутки 19 новых заболевших;

Херсонская область - 77 случаев заболевания (10 выздоровления), из них 5 новых заболевших и 1 новый случай выздоровления;

Хмельницкая область – 61 случай (7 выздоровели), из них 7 новых случаев заболевания и 2 - выздоровления;

Черкасская область - 220 случаев заболевания (34 выздоровели), в том числе 14 новых заболевших за минувшие сутки;

Черновицкая область – 1 тыс 140 случаев заболевания (36 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 87 новых заболевших и 2 выздоровевших;

Черниговская область - 17 случаев заболевания (3 выздоровели), из них 4 новых заболевших.

На амбулаторном лечении по состоянию на утро четверга находится 4 тыс 862 пациента. Всего госпитализировано 2 308 человек, из них 103 ребенка и 223 медицинских работника. Таким образом, количество госпитализированных за сутки выросло на 182, в том числе детей – на 6.

На аппарате искусственной вентиляции легких находится 100 человек, в том числе один ребенок (в среду утром было 92 человека).

Всего в Украине исследовано 72 тысячи 296 образцов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР (лабораторная диагностика).