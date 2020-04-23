За сутки в ВСУ подтверждены 3 новых случая COVID-19 - командование Медсил

По состоянию на утро четверга, 23 апреля, среди военнослужащих Вооруженных сил Украины подтверждены 46 случаев COVID-19, из них 3 новых, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"Из них 6 человек выздоровели и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляция) 341 человек", - указывается в сообщении.

Двое больных госпитализированы (Военно-медицинский клинический центр Северного региона - один военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь - один военнослужащий). Ещё один заболевший во Львовской области лечится дома под присмотром медицинской службы. Состояние пациентов удовлетворительное.

Как сообщалось, по состоянию на утро 23 апреля в Украине подтверждены 7170 случаев COVID-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 504, а скончавшихся – 187. За сутки подтверждено 578 новых случаев.