События

09:33 23.04.2020

За сутки в ВСУ подтверждены 3 новых случая COVID-19 - командование Медсил

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За сутки в ВСУ подтверждены 3 новых случая COVID-19 - командование Медсил

По состоянию на утро четверга, 23 апреля, среди военнослужащих Вооруженных сил Украины подтверждены 46 случаев COVID-19, из них 3 новых, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"Из них 6 человек выздоровели и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляция) 341 человек", - указывается в сообщении.

Двое больных госпитализированы (Военно-медицинский клинический центр Северного региона - один военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь - один военнослужащий). Ещё один заболевший во Львовской области лечится дома под присмотром медицинской службы. Состояние пациентов удовлетворительное.

Как сообщалось, по состоянию на утро 23 апреля в Украине подтверждены 7170 случаев COVID-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 504, а скончавшихся – 187. За сутки подтверждено 578 новых случаев.

Теги: #всу #коронавирус
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