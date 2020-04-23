События

09:13 23.04.2020

Коронавирус во Франции унес жизни уже более 21 тыс. человек

1 мин читать

За минувшие сутки во Франции зарегистрировано 544 летальных исхода среди инфицированных коронавирусом, сообщил в среду на брифинге в Париже директор геенеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.

Общее число смертей зараженных COVID-19 с начала эпидемии достигло в стране 21 тыс. 340, уточнил он.

Госпитализирован в настоящее время 29 тыс. 541 пациент, в том числе 1 тыс. 619 новых за последние сутки. За сутки в реанимационные отделения поступили 183 человека, теперь в них находятся 5 тыс. 218 пациентов в тяжелом состоянии.

Тенденция постепенного снижения госпитализаций сохраняется, отметил Саломон.

За время эпидемии 40 тыс. 657 пациентов вылечились и выписались из больниц.

Парижская Le Figaro сообщила в среду, что в Елисейском дворце всерьез рассматривается возможность риска второй волны заражения населения коронавирусом. Издание ссылается на ближайших сотрудников президента Эмманюэля Макрона, которые не исключают повторного "затягивания гаек" путем возможного повторения режима изоляции уже после 11 мая, когда, предположительно, его должны были начать отменять.

"Все должно быть продумано, включая негативные сценарии, как этот", - приводит Le Figaro слова французского чиновника.

Теги: #коронавирус #франция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:14 23.04.2020
ВОЗ вовремя отреагировала на ситуацию с коронавирусом - гендиректор

ВОЗ вовремя отреагировала на ситуацию с коронавирусом - гендиректор

09:14 23.04.2020
Италия второй день подряд ставит рекорд по числу выздоровевших от коронавируса

Италия второй день подряд ставит рекорд по числу выздоровевших от коронавируса

07:20 23.04.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 183 тыс. человек, инфицировано более 2,62 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 183 тыс. человек, инфицировано более 2,62 млн

05:41 23.04.2020
В Харьковской области каждый третий медик с подтвержденным COVID-19 контактировал с больным коронавирусной инфекцией

В Харьковской области каждый третий медик с подтвержденным COVID-19 контактировал с больным коронавирусной инфекцией

04:27 23.04.2020
За сутки в материковом Китае выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом, шесть - "импортированы"

За сутки в материковом Китае выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом, шесть - "импортированы"

04:27 23.04.2020
За сутки в материковом Китае выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом, шесть - "импортированы"

За сутки в материковом Китае выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом, шесть - "импортированы"

04:24 23.04.2020
Киберполиция разоблачила более 5 тыс. интернет-ссылок и установила 284 человек, распространявших ложную информацию о Covid-19

Киберполиция разоблачила более 5 тыс. интернет-ссылок и установила 284 человек, распространявших ложную информацию о Covid-19

04:08 23.04.2020
Число жертв коронавируса в Италии превысило 25 тыс

Число жертв коронавируса в Италии превысило 25 тыс

02:14 23.04.2020
Глава ВОЗ о Covid-19: "Этот вирус с нами надолго"

Глава ВОЗ о Covid-19: "Этот вирус с нами надолго"

00:44 23.04.2020
Еще 31 новых случаев Covid-19 зафиксировали в Ровенской области - глава ОГА

Еще 31 новых случаев Covid-19 зафиксировали в Ровенской области - глава ОГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

У подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко и ее родственников с утра проходят обыски - адвокат

Глава ВОЗ о Covid-19: "Этот вирус с нами надолго"

Украина выступает за выполнение парижских договоренностей лидеров Нормандского формата для проведения их следующей встречи в Берлине в ближайшее время

Украинская сторона на заседании ТКГ в очередной раз категорически отвергла возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины

Киев инициировал в ТКГ рабочую группы с представителями пограничных и таможенных служб Украины и РФ, и посредниками из ОБСЕ, для выработки механизма восстановления контроля над границей

ПОСЛЕДНЕЕ

У подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко и ее родственников с утра проходят обыски - адвокат

SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink, довела группировку до 420 космических аппаратов

В Херсонской области разоблачили группу, державшую людей в трудовом рабстве

Лидеры стран ЕС обсудят проблемы преодоления социальных и экономических последствий кризиса COVID-19

В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожаров, в Житомирской области возгорания локализовали

Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Для дезинфекции больших территорий создали пилотный проект дронов – КП "Киевтеплоэнерго"

В Черновицкой области задержали торговца оружием из зоны ООС

Экс-судья АР Крыма предстанет перед судом за госизмену

Трамп надеется, что США смогут быстро справиться с возможной осенней вспышкой коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА