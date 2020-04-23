В Херсонской области разоблачили группу, державшую людей в трудовом рабстве

Правоохранители разоблачили деятельность преступной группы в Новотроицком районе (Херсонская обл.), которые сдавали людей в аренду, заставляя безвозмездно работать на складах, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Полицейские выяснили, что трое мужчин в возрасте от 32 до 51 лет на протяжении длительного времени для собственного обогащения незаконно удерживают около 20 человек и заставляют их бесплатно работать. Жертвами трудового рабства становились преимущественно граждане, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах и не имеющие постоянного места жительства. Им обещали достойные условия проживания и заработную плату. Однако, за тяжелую работу пострадавшие денег не получали, на них постоянно оказывали психологическое давление, физическое насилие, иногда даже лишали питания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские в ходе спецоперации освободили из трудового рабства 5 человек, среди которых одна женщина. Задержаны организатор группировки и его сообщники. Двум мужчинам сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.