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08:11 23.04.2020

Лидеры стран ЕС обсудят проблемы преодоления социальных и экономических последствий кризиса COVID-19

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Лидеры стран Европейского союза на видеоконференции в четверг попытаются преодолеть разногласия по поводу роли ЕС в преодолении последствий пандемии коронавируса.

Виртуальный саммит начнется с традиционного обмена мнениями с председателем Европарламента Давидом Сассоли. Затем к главным главам государств и правительств присоединятся глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард и председатель Еврогруппы Мариу Сентену.

Центральное место займет вопрос о создании Европейского фонда восстановления, по которому остаются острые разногласия между условными "севером" и "югом" ЕС.

Ранее по поручению глав 27 стран союза председатель Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разработали и представили дорожную карту выхода из кризиса пандемии коронавируса и дорожную карту восстановления.

На предыдущей виртуальной встрече главы государств и правительств поручили министрам финансов Еврогруппы представить предложения по преодолению социально-экономических последствий кризиса COVID-19. Еврогруппа согласовала 9 апреля пакет на сумму 540 млрд евро с тремя страховочными программами: для государств, частных предприятий и для защиты занятости.

Председатель Евросовета Шарль Мишель ранее подчеркнул необходимость того, чтобы эти инициативы заработали к 1 июня.

"Создание Европейского фонда восстановления, судя по всему, будет главным пунктом повестки дня совета, - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, выступая в среду на брифинге на условии анонимности. - Это четвёртый пункт предложений Еврогруппы, и по нему не достигнуто согласия".

"Мы ожидаем, что Еврокомиссии будет предложено провести анализ потребностей и представить инструменты, которые обеспечат их необходимыми ресурсами", - продолжал он.

Ресурсы должны быть направлены в регионы ЕС и отрасли, наиболее пострадавшие от нынешнего кризиса. Еврокомиссия также должна прояснить связь между Фондом восстановления и пересмотренным долгосрочным бюджетом союза (2021-2027 гг.).

По словам этого чиновника, все члены ЕС согласны с концепцией "ровного поля для игры". Идея в том, что послекризисное восстановление не должно быть асимметричным. Если оно будет асимметричным, то возникнут "огромные политические риски", в том числе риск для репутации Европейского союза, риск его дробления, дробления единого рынка и Еврозоны, нарушения функционирования Шенгена. Консенсус существует и по приоритетной поддержке стратегических отраслей.

Дебаты предстоят по проблеме "обобществления государственного долга" в форме выпуска "евробондов", обеспеченных Евросоюзом в целом, на чем настаивают "южные" страны ЕС. По этому вопросу консенсуса нет, подтвердил собеседник. Он отметил, что даже сам этот термин исключен из документов, чтобы избежать лишнего раздражения. Но сама идея продвигается в виде "вечных кредитов" или просто долгосрочных займов.

Также не решен вопрос о соотношении грантов и кредитов в поддержке наиболее пострадавших стран и регионов. Инвестиции в проекты, финансируемые через долгосрочный бюджет ЕС, в основном будут идти в форме грантов. Что касается Европейского фонда восстановления, большинство склоняется к тому, что он должен выдавать кредиты.

Обмена мнениями на видеоконференции будет недостаточно, считает французская "Фигаро".

"Дискуссии продлятся несколько недель. Нужна будет физическая встреча глав государств и правительств, чтобы его (план) утвердить, может быть, в июне", - ссылается издание на мнение Елисейского дворца, рассчитывающего достичь соглашения "в течение лета".

Теги: #ес #лидеры #конференция
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