События

07:55 23.04.2020

В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожаров, в Житомирской области возгорания локализовали

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Спасатели продолжают тушить возгорания отдельных очагов тления травяного настила, пней и древесины в Чернобыльской зоне, в Житомирской области лесные пожары локализовали, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.
"По состоянию на 7:00 23 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянской, Паришивського, Дитяткивського и Денисовицького лесничеств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели локализуют 3 ячейки (с. Расоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфянике в ячейках пройденных огнем.
Кроме того, привлечено тяжелую инженерную технику ГСЧС и дополнительно 7 путеукладчиков Вооруженных сил Украины. Инженерной техникой создано 800 км минерализованных полос.
К тушению привлечены 1 тыс. 164 человека и 286 единиц техники, из них от ГСЧС 1 тыс. 32 человека личного состава и 239 единица техники, в том числе 3 вертолета и два самолета, которому 22 апреля человеком осуществлен 170 сбросов - 376 т воды.
Вместе с тем в Житомирской области по состоянию на 7:00 23 апреля пожары в лесных массивах Овручского района локализованы. Спасатели оказывают помощь работникам лесных хозяйств по тушению отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Выступовицому, Бережестськом, Можаровском и Словечанском лесничествах.
К тушению привлечены 765 человек и 119 единиц техники, из них от ГСЧС 157 человек личного состава и 39 единиц техники, в том числе 1 вертолет.

Теги: #пожары #украина
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