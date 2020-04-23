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07:16 23.04.2020

Для дезинфекции больших территорий создали пилотный проект дронов – КП "Киевтеплоэнерго"

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"Киевтеплоэнерго" и украинская компания DroneUA реализовывает пилотный проект дронов для дезинфекции больших промышленных территорий, сообщила пресс-служба КП Киевтеплоэнерго.

"Сегодня на мусоросжигательном заводе "Энергия" протестировали новый способ дезинфекции территории - с помощью беспилотников. Пилотный проект Киевтеплоэнерго реализует совместно с украинской компанией DroneUA", - говорится в сообщении "Киевтеплоэнерго" на странице в Фейсбуке.

"С начала введения ограничительных мероприятий на территории завода ежедневно проводится тщательная дезинфекция, а персонал обеспечен всеми средствами защиты, чтобы исключить заражение коронавирусной инфекцией. На предприятие приезжают мусоровозы со всего Киева, поэтому важно обеспечить санитарную безопасность для персонала завода. С помощью беспилотников мы быстро обработали подъездные дороги мусоровозов и площадкУ приема транспорта у бункера", - рассказал директор мусоросжигательного завода "Энергия" Сергей Крикун.

Отмечается, что дрон, который в среду дезинфицировал завод "Энергия", поднимает в воздух 16л дизраствора за один вылет и за 10-15 минут дезинфицирует территорию площадью до 20 тыс. кв. м.

В пресс-службе отметили также, что дезинфекция крупных промышленных площадей с использованием специальных дронов - достаточно инновационное решение для Украины и Киева. Дроны широко применялись в Китае во время борьбы с COVID-19, где с их помощью обработали почти 200 млн кв. м в 3 тыс. населенных пунктов.

Кроме того, дезинфекция с применением беспилотников минимизирует контакт людей с местами вероятного попадания возбудителя, более плотно покрывает площадь обработки, экономит время. При этом спецраствор используется максимально эффективно и экономно.

"Энергия" - единственный мусоросжигательный завод в Украине. Утилизирует 25% мусора в Киеве, который в результате сжигания превращается в тепловую энергию. Предприятие обеспечивает теплом и горячей водой более 300 жилых домов столицы. Штат завода - около 200 работников.

Теги: #киев #дезинфекция #дроны #украина
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