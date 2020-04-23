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04:24 23.04.2020

Киберполиция разоблачила более 5 тыс. интернет-ссылок и установила 284 человек, распространявших ложную информацию о Covid-19

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Киберполиция заблокировала более 5 тыс. интернет-ссылок и установили 284 человека, которые распространяли ложную информацию о коронавирусе Covid-19, а также установила 144 лица, которые через интернет обманывали граждан, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Полиция заблокировала более 5000 интернет-ссылок, связанных с мошенничествами и распространением ложных слухов о коронавирусе. Установлено 144 человека, которые через Интернет обманывали граждан, и идентифицировано 284 человека за распространение неправдивой и провокационной информации о коронавирус, - говорится в сообщении.

Как отмечается, с начала карантина полиция проверила 591 сообщение о совершении онлайн-мошенничеств, связанных с пандемией коронавируса. По результатам - открыто 54 уголовных производства и составлено 38 админпротоколов. Правоохранители установили 144 лица, причастных к совершению противоправных действий.

Также полиция заблокировала 449 банковских счетов, которыми пользовались злоумышленники при ведении противоправной деятельности.

Кроме того, обнаружено 460 фактов о размещении на информационных ресурсах ложной или провокационной информации о пандемии коронавируса.

Теги: #коронавирус #злоумышленники #украина #нацполиция
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