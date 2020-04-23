Экс-судья АР Крыма предстанет перед судом за госизмену

В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего судьи Апелляционного суда Автономной Республики Крым, который обвиняется в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины), сообщила пресс-служба ГБР.

"Следствием установлено, что в 2014 году обвиняемая по собственному желанию перешла на службу в псевдосудебный орган. В дальнейшем, находясь в составе судебной коллегии по уголовным делам "Верховного Суда Республики Крым", неоднократно поддерживала решение по подавлению гражданской активности проукраински настроенных жителей полуострова, которые отстаивали свою позицию во время митинга 26 февраля 2014г.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение февраля - марта 2016г. обвиняемая отказывала в удовлетворении апелляционных жалоб на незаконные решения судей о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей украинских граждан.

Кроме этого, при активном участии обвиняемой так называемый "Верховный Суд Республики Крым" принял незаконное решение, согласно которому в течение 9 месяцев под стражей удерживали заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа и других граждан Украины.