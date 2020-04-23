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02:25 23.04.2020

Трамп надеется, что США смогут быстро справиться с возможной осенней вспышкой коронавируса

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Трамп надеется, что США смогут быстро справиться с возможной осенней вспышкой коронавируса

 Президент США Дональд Трамп надеется, что США смогут быстро справиться с возможной осенней вспышкой коронавируса.

"Этот вирус рано или поздно уйдет, и если он вернется осенью - мы сможем подавить его очень быстро, у нас есть хорошие специалисты, мы многому научились, научились тому, как обращаться с ним", - сказал Трамп журналистам в среду.

По его словам, в настоящее время США активно тестируют граждан на коронавирус и "лидируют" в этом процессе.

Теги: #сша #трамп #вирус #осень
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