Президент США Дональд Трамп надеется, что США смогут быстро справиться с возможной осенней вспышкой коронавируса.

"Этот вирус рано или поздно уйдет, и если он вернется осенью - мы сможем подавить его очень быстро, у нас есть хорошие специалисты, мы многому научились, научились тому, как обращаться с ним", - сказал Трамп журналистам в среду.

По его словам, в настоящее время США активно тестируют граждан на коронавирус и "лидируют" в этом процессе.