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02:23 23.04.2020

Трамп подписал указ об ограничении иммиграции в США

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Трамп подписал указ об ограничении иммиграции в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ об ограничениях на иммиграцию в страну.

"Я подписал указ только что: перед тем, как прийти сюда", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Указ предполагает приостановку выдачи грин-карт иностранцам минимум на 60 дней, чтобы в условиях спровоцированного коронавирусом COVID-19 кризиса, оставить рабочие места для американцев.

Ожидается, что по истечению этого срока президент США изучит результаты действия этого указа и при необходимости продлит его.

Ранее Трамп сообщил, что ограничения не будут затрагивать тех иностранцев, которые приезжают в США для временной работы. В частности, иностранцы, приезжающие в США для сезонной работы в сфере сельского хозяйства, получат возможность продолжать делать это.

"Чтобы помочь американским работникам, я временно поставлю на паузу иммиграцию в США. Это поможет американцам, являющимся первыми претендентами на рабочие места, в то время как Америка перезапускает (экономику - ИФ)", - заявлял американский лидер.

Также Трамп сообщал, что в будущем будет оценивать, какие дополнительные меры в области иммиграции необходимо будет предпринять, чтобы защитить рабочие места для американцев.

Теги: #президент #сша #указ #иммиграция
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