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02:14 23.04.2020

Глава ВОЗ о Covid-19: "Этот вирус с нами надолго"

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Глава ВОЗ о Covid-19: "Этот вирус с нами надолго"

Вспышки заболеваний коронавирусной болезнью Covid-19 в большинстве стран продолжатся, заявил председатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

"Большинство стран все еще находятся на ранних стадиях своих эпидемий. И некоторые из них, которые были затронуты в начале пандемии, теперь начинают видеть возрождение в случаях. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус с нами надолго", - говорится в сообщении ВОЗ в микроблоге Твиттер.

Отмечается, что несмотря на небольшие цифры (статистики – ИФ), наблюдаются тревожные тенденции к росту (заболеваинй – ИФ) в Африке, Центральной и Южной Америке и Восточной Европе.

Теги: #коронавирус #воз #мир #глава
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