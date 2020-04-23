Глава ВОЗ о Covid-19: "Этот вирус с нами надолго"

Вспышки заболеваний коронавирусной болезнью Covid-19 в большинстве стран продолжатся, заявил председатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

"Большинство стран все еще находятся на ранних стадиях своих эпидемий. И некоторые из них, которые были затронуты в начале пандемии, теперь начинают видеть возрождение в случаях. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус с нами надолго", - говорится в сообщении ВОЗ в микроблоге Твиттер.

Отмечается, что несмотря на небольшие цифры (статистики – ИФ), наблюдаются тревожные тенденции к росту (заболеваинй – ИФ) в Африке, Центральной и Южной Америке и Восточной Европе.