Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку из-за влетевшей в двигатель птицы - Генштаб

Вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины совершил вынужденную посадку на необорудованной площадке из-за залетевшей в двигатель птицы, что остановило его работу, сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"22 апреля, около 17 часов, вертолет Ми-8 бориспольской Бригада Транспортной Авиации Воздушных Сил ВС Украины совершила вынужденную посадку на необорудованной площадке. По словам экипажа, во время полета в двигатель вертолета залетела птица, что повлекло отказ одного из двигателей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пилоты Ми-8 успешно посадили вертолет на одном двигателе в поле вблизи населенного пункта Иванков в Киевской области.

"В этот день экипажи вертолетов Ми-8 осуществляли плановые полеты на предельно малых высотах, отрабатывали упражнения по курсу боевой подготовки на групповую слетанность в составе пары", - добавили в пресс-службе.

Вертолет невредим, экипаж - в норме, подчеркнули в ведомстве.