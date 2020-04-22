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23:44 22.04.2020

Ещё 27 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

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Ещё 27 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Количество пациентов, скончавшихся в Москве с подтвержденным коронавирусом, увеличилось с 261 до 288.

"В Москве скончались 27 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших - пациенты от 38 до 90 лет. 38-летний пациент страдал хроническим бронхитом", - сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

По словам собеседника агентства, большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них - гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, хронический лимфолейкоз.

Теги: #коронавирус #жертвы #москва
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