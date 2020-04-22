Число заболевших коронавирусом на авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" превысило 700 моряков

По меньшей мере уже у 710 членов команды американского атомного авианосца USS Theodore Roosevelt (CVN-71) ("Теодор Рузвельт") выявлено заболевание коронавирусом, сообщили ВМС США.

На данный момент протестировано 94% членов команды авианосца, который уже почти месяц как прекратил операции в зоне Тихого океана из-за вспышки COVID-19 на его борту. У 3 тыс. 872 моряков исследование на вирус дало отрицательный результат.

Большая часть команды авианосца - 4 тыс. 158 моряков (из всех 4,8 тыс.) переведена на берег на карантин. Девять человек госпитализированы. Один из моряков умер от заражения.

Как сообщалось, в конце марта из-за вспышки коронавируса на борту авианосец был в экстренном порядке направлен на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана.

В настоящее время на авианосце осуществляется широкомасштабная санитарная обработка. Продолжается также осмотр моряков.

Между тем, командующий американскими войсками на Гуаме контр-адмирал Джон Менони на этой неделе заявил: "В предстоящие несколько недель мы вернем большую часть его команды на корабль, и в ближайшем будущем они должны будут выйти в море".

По данным ВМС США, в настоящее время на флоте зафиксировано самое большое количество заболевших коронавирусом в вооруженных силах - 1 тыс. 252 человека. Всего в американских войсках выявлено более 5,4 тыс. инфицированных.