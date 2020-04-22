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23:02 22.04.2020

В Центре Холокоста "Бабий Яр" призвали дождаться выводов правоохранителей по делу режиссера Хржановского

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В благотворительном фонде "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" призывают воздержаться от "субъективных мнений и эмоций" в отношении российского режиссера Ильи Хржановского, автора фильма "Дау.Дегенерация", и дождаться окончания расследования и выводов правоохранительных органов, сообщила пресс-служба фонда.

"Мы уверены, что любое насилие недопустимо: ни в былые времена, ни сейчас. Свобода и достоинство человека, его жизни и его права являются наивысшими ценностями. Мемориальный центр защищал и будет защищать эти ценности и исповедует их в своей деятельности. В то же время отмечаем, что все обвинения, которые раздаются сейчас в адрес Ильи Хржановского, сделанные на основании эмоций и субъективных мнений, построенных на догадках и предположениях. Мы считаем, что окончательные решения следует принимать после объективных выводов правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

В организации также отметили, что фильмы Хржановского, снятые в течение 2008-2011 годов были отмечены наградами и высокими оценками международных кинокритиков.

"Нынешнее появление негативных комментариев о деятельности Хржановского как режиссера связана с обнародованием его фильмов на онлайн-платформах. Мы не можем давать профессиональную оценку этим фильмам, методам и приемам, по которым они созданы, и, так же, как и другие заинтересованные, ждем выводы расследования и соответствующей экспертизы, если таковая назначена", - сказано в заявлении.

В организации призвали СМИ и общественность быть объективными и взвешенными в распространении комментариев относительно работы Фонда и осознавать, что Мемориальный центр "Бабий Яр" и проект "Дау" - это совершенно разные проекты.

Как отмечается, Фонд работает над реализацией многочисленных культурных, исторических, издательских проектов. Одна из его задач - привлечение внимания общества к угрозам тоталитарной, экстремистской, нацистской и расистской идеологии

"Художественный руководитель был привлечен к работе Фонда в конце 2019 года. Он известен своими кинематографическими проектами, посвященными исследованию природы и влияния тоталитарной советской системы на общество. С позиции наблюдательного совета фонда, в состав которой, в частности, входят авторитетные деятели культуры и правозащитники, такой человек мог бы предложить новое, уникальное видение художественной составляющей проекта. Илья Хржановский и команда работают над концепцией будущего мемориального центра и должны обнародовать ее в этом году", - подчеркнули в пресс-службе фонда.

Как сообщалось, прокуратура открыла два уголовных производства в связи с возможным нарушением прав и свобод    детей из детдома, совершенным во время съемок в Харькове фильма "Дау. Дегенерация" российского режиссера Ильи Хржановского. 

Теги: #хржановский #бф #заявление #украина
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