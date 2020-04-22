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22:28 22.04.2020

Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом в Чернигове

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В Чернигове зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19, сообщил заместитель мэра города Александр Ломако.

"Мы держались, сколько могли, но… Официально подтвержден первый случай Covid-19 в Чернигове. Женщина, 56 лет. Муж был на заработках в Российской Федерации и вернулся 13 апреля. Супруги проживают вдвоем", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, никаких осложнений у женщины нет, она находится в инфекционном отделении 2-й городской больницы.

В доме ее проживания проводят дезинфекцию. Также устанавливаются люди, с кем она контактировала. В частности, ее мужу сделали экспресс-тест, который оказался негативным.

"В ближайшее время будет проведено и лабораторное исследование ПЦР", - подчеркнул заммэра.

Теги: #коронавирус #чернигов #украина
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