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21:49 22.04.2020

Аваков назвал недопустимой позицию мэра Ивано-Франковска в отношении лиц ромской национальности

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Аваков назвал недопустимой позицию мэра Ивано-Франковска в отношении лиц ромской национальности

Заявления городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, который 22 апреля во время оперативного совещания требовал в принудительном порядке вывезти из Ивано-Франковска в Закарпатье лиц ромской национальности, является нарушением прав человека и имеют признаки ксенофобии.

Об этом говорится в заявлении МВД Украины, размещенном в соцсети Фейсбук.

"Позиция городского головы недопустима! Национальная полиция - не карательная машина, господин городской голова, Украина - не «совок», Франковск - не княжество », - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

В МВД заявили о недопустимости делить граждан по этническому признаку. "Городской голова не имеет права и не будет давать незаконные указания полиции по обращению с лицами разных национальностей. Перед Законом все равны!", - подчеркнули в МВД.

В МВД также напомнили Марцинкиву, что упомянутые им лица ромской национальности являются такими же гражданами государства Украина, как и сам мэр. "Их права защищены Конституцией Украины. А высказывания городского головы имеют признаки нарушения прав граждан по религиозной, расовой или национальной принадлежности", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, полиция Ивано-Франковской области начала расследование по факту высказываний городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, который потребовал от полицеских вывезти из города представителей ромского сообщества, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Недопустимо, когда должностное лицо позволяет себе общаться на языке вражды. Никто не имеет права дискриминировать людей по любому признаку, в том числе и по национальной или этнической принадлежности. Особенно возмущает, что в этих целях пытались использовать полицию", - заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Подчеркиваю, что полицейские насильно не заставляли лиц ромской народности покидать территорию области и никуда их не перевозили. Убежден, что следователи полиции во время досудебного расследования подробно разберутся в этой ситуации. Я призываю всех граждан к взаимоуважению и толерантному отношению", - добавил он.

По факту высказывания мэра следователи полиции Ивано-Франковской области начали уголовное производство по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Теги: #марцинкив #мвд #аваков
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