В ТКГ продолжается работа над списками для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытием новых КПВВ на линии разграничения

Гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе продолжает работу по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц.

"Также было отмечено достижение украинской стороны в части гуманитарного разминирования социальных объектов, в частности школ, садиков, больниц, кладбищ и т.п.", - сообщила в среду пресс-служба Офиса президента Украины по итогам заседания ТКГ в режиме видеоконференции.

Кроме того, участники ТКГ, опираясь на гуманитарные критерии, договорились о необходимости активизации подготовки к открытию новых КПВВ на линии разграничения.