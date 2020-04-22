События

21:32 22.04.2020

В ТКГ продолжается работа над списками для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытием новых КПВВ на линии разграничения

1 мин читать
В ТКГ продолжается работа над списками для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытием новых КПВВ на линии разграничения

Гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе продолжает работу по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц.

"Также было отмечено достижение украинской стороны в части гуманитарного разминирования социальных объектов, в частности школ, садиков, больниц, кладбищ и т.п.", - сообщила в среду пресс-служба Офиса президента Украины по итогам заседания ТКГ в режиме видеоконференции.

Кроме того, участники ТКГ, опираясь на гуманитарные критерии, договорились о необходимости активизации подготовки к открытию новых КПВВ на линии разграничения.

Теги: #обмен #ткг #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:28 22.04.2020
Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом в Чернигове

Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом в Чернигове

21:43 22.04.2020
"Алло" анонсировал запуск собственной курьерской доставки товаров в городах-миллионниках

"Алло" анонсировал запуск собственной курьерской доставки товаров в городах-миллионниках

21:28 22.04.2020
Подгруппа ТКГ по безопасности продолжила работу над следующими участками разведения сил на Донбассе, Украина инициировала проведение ее внеочередного заседания

Подгруппа ТКГ по безопасности продолжила работу над следующими участками разведения сил на Донбассе, Украина инициировала проведение ее внеочередного заседания

21:15 22.04.2020
Киев инициировал создание в ТКГ рабочей группы с представителями пограничных и таможенных служб Украины и РФ, а также посредниками из ОБСЕ, для выработки механизма восстановления контроля Украины над границей

Киев инициировал создание в ТКГ рабочей группы с представителями пограничных и таможенных служб Украины и РФ, а также посредниками из ОБСЕ, для выработки механизма восстановления контроля Украины над границей

20:44 22.04.2020
ЕС будет продолжать помогать Украине в "эти сложные времена" - Боррель по окончании Совета ЕС

ЕС будет продолжать помогать Украине в "эти сложные времена" - Боррель по окончании Совета ЕС

20:18 22.04.2020
Украина по итогам марта поднялась с 13-го на 12-е место по выплавке стали в рейтинге Worldsteel

Украина по итогам марта поднялась с 13-го на 12-е место по выплавке стали в рейтинге Worldsteel

12:09 22.04.2020
Преимущественно сухо и прохладно будет в Украине в ближайшие дни

Преимущественно сухо и прохладно будет в Украине в ближайшие дни

11:58 22.04.2020
Украина с начала 2019/2020 МГ экспортировала 49 млн тонн зерновых

Украина с начала 2019/2020 МГ экспортировала 49 млн тонн зерновых

11:07 22.04.2020
Нефтетранспортная система Украины не рассчитана на предоставление услуг по хранению нефти – "Укртранснафта"

Нефтетранспортная система Украины не рассчитана на предоставление услуг по хранению нефти – "Укртранснафта"

09:41 22.04.2020
В Украине за минувшие сутки 467 новых случаев Covid-19, 13 ранее заболевших умерли, 57 выздоровели

В Украине за минувшие сутки 467 новых случаев Covid-19, 13 ранее заболевших умерли, 57 выздоровели

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина выступает за выполнение парижских договоренностей лидеров Нормандского формата для проведения их следующей встречи в Берлине в ближайшее время

Украинская сторона на заседании ТКГ в очередной раз категорически отвергла возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины

Киев инициировал создание в ТКГ рабочей группы с представителями пограничных и таможенных служб Украины и РФ, а также посредниками из ОБСЕ, для выработки механизма восстановления контроля Украины над границей

Разговор по видеосвязи глав МИД стран Нормандского формата предварительно запланирован на 30 апреля – Кулеба

По факту высказываний мэра Ивано-Франковска о ромах начато уголовное производство - глава Нацполиции

ПОСЛЕДНЕЕ

Аваков назвал недопустимой позицию мэра Ивано-Франковска в отношении лиц ромской национальности

Коронавирус во Франции унес жизни уже более 21 тыс. человек

Военные в Швейцарии будут поставлять по миллиону масок в день в магазины

У митрополита Тернопольского и Кременецкого УПЦ МП подтвердили Covid-19

Украина выступает за выполнение парижских договоренностей лидеров Нормандского формата для проведения их следующей встречи в Берлине в ближайшее время

Украинская сторона на заседании ТКГ в очередной раз категорически отвергла возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины

В Закарпатской области в четверг ждут премьер-министра

В Славянске и Мариуполе зарегистрированы новые заболевшие Covid-19 – глава обладминистрации

Кладбища в Киевской области будут закрыты на поминальные дни, кроме как для похорон, напомнил руководитель Киевской обладминистрации

Италия второй день подряд ставит рекорд по числу выздоровевших от коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА