Подгруппа ТКГ по безопасности продолжила работу над следующими участками разведения сил на Донбассе, Украина инициировала проведение ее внеочередного заседания

Украинская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу в режиме видеоконференции инициировала проведение внеочередного заседания группы по вопросам безопасности в ближайшее время.

"В рамках группы по безопасности продолжилась работа по определению следующих участков разведения сил и средств. Украинская сторона настаивает, что такие участки должны отвечать запросам гуманитарного характера и создавать ячейки безопасности для местных жителей – граждан Украины", - сообщает в среду пресс-служба Офиса президента Украины.

Украинская сторона поддержала инициативу Генерального секретаря ООН о введении постоянного и бессрочного режима прекращения огня на линии разграничения.

В рамках работы группы по безопасности украинская сторона разделила беспокойство представителей ОБСЕ по факту блокирования работы СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины и настояла на безусловном и беспрепятственном доступе наблюдателей к временно оккупированным территориям Донбасса.

Также во время заседания обсуждалась активизация в части процедурных вопросов работы ТКГ.