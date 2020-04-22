События

21:24 22.04.2020

Украина выступает за выполнение парижских договоренностей лидеров Нормандского формата для проведения их следующей встречи в Берлине в ближайшее время

1 мин читать
Украина выступает за выполнение парижских договоренностей лидеров Нормандского формата для проведения их следующей встречи в Берлине в ближайшее время

Украинская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу в режиме видеоконференции высказалась за необходимость выполнения договоренностей лидеров Нормандского формата в Париже в декабре 2019 года для проведения их следующей встрече в Берлине в ближайшее время.

"Во время работы политической группы Украины подчеркнула необходимость выполнения договоренностей лидеров Нормандской четверки, достигнутых на саммите в Париже, для проведения следующей встречи в Берлине в ближайшее время", - сообщает в среду пресс-служба Офиса президента Украины.

Теги: #договоренности #четверка #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:21 22.04.2020
Украинская сторона на заседании ТКГ в очередной раз категорически отвергла возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины

Украинская сторона на заседании ТКГ в очередной раз категорически отвергла возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины

20:15 22.04.2020
Разговор по видеосвязи глав МИД стран Нормандского формата предварительно запланирован на 30 апреля – Кулеба

Разговор по видеосвязи глав МИД стран Нормандского формата предварительно запланирован на 30 апреля – Кулеба

20:22 21.04.2020
Суд арестовал с альтернативой залога боевика "ДНР", задержанного СБУ в Одессе

Суд арестовал с альтернативой залога боевика "ДНР", задержанного СБУ в Одессе

18:34 20.04.2020
Минреинтеграции сообщило о блокировании своего сайта в РФ из-за информации о сокрытии РФ данных о больных Covid-19 в Крыму и на Донбассе

Минреинтеграции сообщило о блокировании своего сайта в РФ из-за информации о сокрытии РФ данных о больных Covid-19 в Крыму и на Донбассе

22:54 17.04.2020
Зеленский: выведут войска с Донбасса, мы зайдем, вернем к жизни людей, потом граница, потом выборы

Зеленский: выведут войска с Донбасса, мы зайдем, вернем к жизни людей, потом граница, потом выборы

22:36 17.04.2020
Зеленский: теперь у нас "видеоМинск" в начале каждой недели, мы хотим двигаться вперед в урегулировании на Донбассе

Зеленский: теперь у нас "видеоМинск" в начале каждой недели, мы хотим двигаться вперед в урегулировании на Донбассе

18:07 17.04.2020
Боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, потерь нет – штаб ООС

Боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, потерь нет – штаб ООС

10:17 17.04.2020
США выражают поддержку работы СММ ОБСЕ на Донбассе и призывают Россию покинуть территорию Украины - временная поверенная по делам США в Украине

США выражают поддержку работы СММ ОБСЕ на Донбассе и призывают Россию покинуть территорию Украины - временная поверенная по делам США в Украине

22:06 16.04.2020
Все затраты на обсервацию освобожденных на Донбассе берет на себя государство, завтра им сделают ПЦР-тесты

Все затраты на обсервацию освобожденных на Донбассе берет на себя государство, завтра им сделают ПЦР-тесты

15:54 16.04.2020
Зеленский: мы не хотели ждать окончания карантина и потом делать больший обмен

Зеленский: мы не хотели ждать окончания карантина и потом делать больший обмен

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинская сторона на заседании ТКГ в очередной раз категорически отвергла возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины

Киев инициировал создание в ТКГ рабочей группы с представителями пограничных и таможенных служб Украины и РФ, а также посредниками из ОБСЕ, для выработки механизма восстановления контроля Украины над границей

Разговор по видеосвязи глав МИД стран Нормандского формата предварительно запланирован на 30 апреля – Кулеба

По факту высказываний мэра Ивано-Франковска о ромах начато уголовное производство - глава Нацполиции

1.2 млрд евро "чрезвычайной" помощи ЕС Украина получит двумя траншами: 600 млн без условий и 600 млн – с условиями - Точицкий

ПОСЛЕДНЕЕ

Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом в Чернигове

Аваков назвал недопустимой позицию мэра Ивано-Франковска в отношении лиц ромской национальности

Коронавирус во Франции унес жизни уже более 21 тыс. человек

Военные в Швейцарии будут поставлять по миллиону масок в день в магазины

У митрополита Тернопольского и Кременецкого УПЦ МП подтвердили Covid-19

В ТКГ продолжается работа над списками для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытием новых КПВВ на линии разграничения

Подгруппа ТКГ по безопасности продолжила работу над следующими участками разведения сил на Донбассе, Украина инициировала проведение ее внеочередного заседания

Киев инициировал создание в ТКГ рабочей группы с представителями пограничных и таможенных служб Украины и РФ, а также посредниками из ОБСЕ, для выработки механизма восстановления контроля Украины над границей

В Закарпатской области в четверг ждут премьер-министра

В Славянске и Мариуполе зарегистрированы новые заболевшие Covid-19 – глава обладминистрации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА