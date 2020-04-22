Украина выступает за выполнение парижских договоренностей лидеров Нормандского формата для проведения их следующей встречи в Берлине в ближайшее время

Украинская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу в режиме видеоконференции высказалась за необходимость выполнения договоренностей лидеров Нормандского формата в Париже в декабре 2019 года для проведения их следующей встрече в Берлине в ближайшее время.

"Во время работы политической группы Украины подчеркнула необходимость выполнения договоренностей лидеров Нормандской четверки, достигнутых на саммите в Париже, для проведения следующей встречи в Берлине в ближайшее время", - сообщает в среду пресс-служба Офиса президента Украины.