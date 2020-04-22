Украинская сторона на заседании ТКГ в очередной раз категорически отвергла возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в формате видеоконференции в очередной раз отвергла возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины

"Украинская сторона в очередной раз категорически отрицала возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины", - сообщает в среду пресс-служба Офиса президента Украины.