Киев инициировал создание в ТКГ рабочей группы с представителями пограничных и таможенных служб Украины и РФ, а также посредниками из ОБСЕ, для выработки механизма восстановления контроля Украины над границей

Украинская сторона инициировала на заседании Трехсторонней контактной группы создание в рамках ТКГ рабочей группы с представителями пограничных и таможенных служб Украины и РФ, и посредниками из ОБСЕ, для выработки механизма восстановления контроля Украины над участком госграницы с РФ на Донбассе.

"Во исполнение договоренностей, достигнутых на декабрьском саммите лидеров Нормандской четверки в Париже, украинская сторона инициировала создание в рамках ТКГ рабочей группы с участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России и посредников из ОБСЕ для выработки механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы", - сообщает в среду пресс-служба Офиса президента Украины.

В ОП указали, что возможность создания таких групп предусмотрена пунктом 13 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.