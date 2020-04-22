События

21:15 22.04.2020

Киев инициировал создание в ТКГ рабочей группы с представителями пограничных и таможенных служб Украины и РФ, а также посредниками из ОБСЕ, для выработки механизма восстановления контроля Украины над границей

1 мин читать
Киев инициировал создание в ТКГ рабочей группы с представителями пограничных и таможенных служб Украины и РФ, а также посредниками из ОБСЕ, для выработки механизма восстановления контроля Украины над границей

 Украинская сторона инициировала на заседании Трехсторонней контактной группы создание в рамках ТКГ рабочей группы с представителями пограничных и таможенных служб Украины и РФ, и посредниками из ОБСЕ, для выработки механизма восстановления контроля Украины над участком госграницы с РФ на Донбассе.

"Во исполнение договоренностей, достигнутых на декабрьском саммите лидеров Нормандской четверки в Париже, украинская сторона инициировала создание в рамках ТКГ рабочей группы с участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России и посредников из ОБСЕ для выработки механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы", - сообщает в среду пресс-служба Офиса президента Украины.

В ОП указали, что возможность создания таких групп предусмотрена пунктом 13 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Теги: #инициатива #ткг #украина #рабочая_группа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:28 22.04.2020
Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом в Чернигове

Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом в Чернигове

21:43 22.04.2020
"Алло" анонсировал запуск собственной курьерской доставки товаров в городах-миллионниках

"Алло" анонсировал запуск собственной курьерской доставки товаров в городах-миллионниках

21:32 22.04.2020
В ТКГ продолжается работа над списками для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытием новых КПВВ на линии разграничения

В ТКГ продолжается работа над списками для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытием новых КПВВ на линии разграничения

21:28 22.04.2020
Подгруппа ТКГ по безопасности продолжила работу над следующими участками разведения сил на Донбассе, Украина инициировала проведение ее внеочередного заседания

Подгруппа ТКГ по безопасности продолжила работу над следующими участками разведения сил на Донбассе, Украина инициировала проведение ее внеочередного заседания

20:44 22.04.2020
ЕС будет продолжать помогать Украине в "эти сложные времена" - Боррель по окончании Совета ЕС

ЕС будет продолжать помогать Украине в "эти сложные времена" - Боррель по окончании Совета ЕС

20:18 22.04.2020
Украина по итогам марта поднялась с 13-го на 12-е место по выплавке стали в рейтинге Worldsteel

Украина по итогам марта поднялась с 13-го на 12-е место по выплавке стали в рейтинге Worldsteel

12:09 22.04.2020
Преимущественно сухо и прохладно будет в Украине в ближайшие дни

Преимущественно сухо и прохладно будет в Украине в ближайшие дни

11:58 22.04.2020
Украина с начала 2019/2020 МГ экспортировала 49 млн тонн зерновых

Украина с начала 2019/2020 МГ экспортировала 49 млн тонн зерновых

11:07 22.04.2020
Нефтетранспортная система Украины не рассчитана на предоставление услуг по хранению нефти – "Укртранснафта"

Нефтетранспортная система Украины не рассчитана на предоставление услуг по хранению нефти – "Укртранснафта"

09:41 22.04.2020
В Украине за минувшие сутки 467 новых случаев Covid-19, 13 ранее заболевших умерли, 57 выздоровели

В Украине за минувшие сутки 467 новых случаев Covid-19, 13 ранее заболевших умерли, 57 выздоровели

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина выступает за выполнение парижских договоренностей лидеров Нормандского формата для проведения их следующей встречи в Берлине в ближайшее время

Украинская сторона на заседании ТКГ в очередной раз категорически отвергла возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины

Разговор по видеосвязи глав МИД стран Нормандского формата предварительно запланирован на 30 апреля – Кулеба

По факту высказываний мэра Ивано-Франковска о ромах начато уголовное производство - глава Нацполиции

1.2 млрд евро "чрезвычайной" помощи ЕС Украина получит двумя траншами: 600 млн без условий и 600 млн – с условиями - Точицкий

ПОСЛЕДНЕЕ

Аваков назвал недопустимой позицию мэра Ивано-Франковска в отношении лиц ромской национальности

Коронавирус во Франции унес жизни уже более 21 тыс. человек

Военные в Швейцарии будут поставлять по миллиону масок в день в магазины

У митрополита Тернопольского и Кременецкого УПЦ МП подтвердили Covid-19

Украина выступает за выполнение парижских договоренностей лидеров Нормандского формата для проведения их следующей встречи в Берлине в ближайшее время

Украинская сторона на заседании ТКГ в очередной раз категорически отвергла возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины

В Закарпатской области в четверг ждут премьер-министра

В Славянске и Мариуполе зарегистрированы новые заболевшие Covid-19 – глава обладминистрации

Кладбища в Киевской области будут закрыты на поминальные дни, кроме как для похорон, напомнил руководитель Киевской обладминистрации

Италия второй день подряд ставит рекорд по числу выздоровевших от коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА