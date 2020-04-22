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20:50 22.04.2020

В Закарпатской области в четверг ждут премьер-министра

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В Закарпатской области в четверг ждут премьер-министра

Премьер-министр Украины 23 апреля посетит с рабочим визитом Закарпатскую область, сообщает Закарпатская областная государственная организация в соцсети Фейсбук.

В рамках поездки Шмыгаль проведет заседание Регионального штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации о противодействии эпидемии коронавируса и дополнительных мерах по предотвращению распространения COVID-19 в области.

По итогам заседания будет проведен онлайн-брифинг. Трансляция начнется в 12:25, отмечается в сообщении.

Теги: #премьер_министр #закарпатская_область #визит
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Интерфакс-Украина
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