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20:37 22.04.2020

В Славянске и Мариуполе зарегистрированы новые заболевшие Covid-19 – глава обладминистрации

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В Славянске и Мариуполе зарегистрированы новые заболевшие Covid-19 – глава обладминистрации

Еще два положительных результата ПЦР-теста на коронавирус получены в Донецкой области - в городах Славянске и Мариуполе, сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

"В Мариуполе наличие вируса подтвердили у 67-летнего мужчины, у которого накануне диагностировали пневмонию. В Славянске – у 60-летней женщины, которая вернулась из-за границы и находилась на самоизоляции. У нее также была предварительно диагностирована пневмония, а проведенное ПЦР-исследования на Covid-19 дало положительный результат", - написал Кириленко на своей странице в Facebook в среду вечером.

Таким образом, по его словам, по состоянию на вечер 22 апреля в Донецкой области - 21 лабораторно подтвержденный случай Covid-19 с момента введения карантина, из них один завершился летальным исходом, 10 пациентов выздоровели, 10 продолжают лечение.

"По городам заболеваемость выглядит следующим образом: 13 случаев в Мариуполе, по два - в Дружковке и Славянске, по одному - в Бахмуте, Белозерске, Мирнограде и Константиновке", - рассказал глава обладминистрации.

"Обращаю внимание жителей Донецкой области на необходимость соблюдать правила карантина. Опасность не миновала. Остановить распространение вируса можем только совместными сознательными усилиями каждого из нас. Оставайтесь дома, мойте руки и заботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близких. Будьте здоровы!", - резюмировал Кириленко.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 22 апреля зафиксировано 6 592 случая заболевания Covid-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 424, а скончавшихся – 174. За минувшие сутки было получено 467 сообщений о новых подтвержденных случаях заболевания, количество летальных случаев возросло на 13, количество случаев выздоровления - на 57.

Теги: #донецкая_область #коронавирус
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