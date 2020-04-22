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20:26 22.04.2020

Кладбища в Киевской области будут закрыты на поминальные дни, кроме как для похорон, напомнил руководитель Киевской обладминистрации

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Кладбища в Киевской области будут закрыты на поминальные дни, кроме как для похорон, напомнил руководитель Киевской обладминистрации

И. о. главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин напомнил, что в ближайшие поминальные дни посещение кладбищ в Киевской области будет запрещено в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной болезни Covid-19.

"Ввиду существующей опасности и после обсуждения с религиозными организациями в области пока запрещено посещение кладбищ, за исключением непосредственно погребений. Схожие шаги сделал и ряд других европейских государств в рамках борьбы с коронавирусом", - сказал Володин в своем онлайн-обращении в среду.

При этом он отметил, что в христианской традиции есть несколько поводов молитвенного поминовения умерших родственников и друзей, упомянув, в частности, Троицкую поминальную субботу, которая в 2020 году приходится на 6 июня, а также Дмитриевскую родительскую субботу 7 ноября.

"Давайте не идти против Божьей воли и чтить памяти умерших не во вред здоровью живых", - резюмировал Володин.

Как сообщалось, в Киевской области с 17 апреля и до улучшения эпидемиологической ситуации закрыты для посещения кладбища, кроме проведения похорон по соответствующим нормам в условиях карантина.

Аналогичные меры на поминальные дни приняты в Донецкой области и в Киеве. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что по договоренности с представителями всех конфессий поминальные дни перенесены на 6 июня 2020 года.

Радоница в 2020 году приходится на вторник, 28 апреля.

Теги: #киевская_область #поминки #кладбища
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