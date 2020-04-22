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20:20 22.04.2020

Италия второй день подряд ставит рекорд по числу выздоровевших от коронавируса

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Италия второй день подряд ставит рекорд по числу выздоровевших от коронавируса

В Италии второй день подряд фиксируют рекордное число выздоровевших от коронавируса COVID-19, сообщает в среду агентство АНСА со ссылкой на департамент гражданской обороны Италии.

За сутки в Италии выздоровели 2 943 человека, общее число выздоровевших достигло 54 543 человек.

Третий день снижается число тех, кто болеет в настоящее время. Так, больных коронавирусом в Италии стало 107 699, что на 10 человек меньше, чем днем ранее.

Умерли от коронавируса в Италии, в общей сложности, 25 085 человек, из них за последние сутки - 437 человек.

В общей сложности в Италии коронавирус выявили у 187 337 человек. В это число входят те, кто более прямо сейчас, выздоровел или умер.

Теги: #италия #коронавирус
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