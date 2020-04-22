Разговор по видеосвязи глав МИД стран Нормандского формата предварительно запланирован на 30 апреля – Кулеба

Разговор министров иностранных дел стран Нормандской четверки по видеосвязи предварительно запланирован на 30 апреля, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Президент Украины Владимир Зеленский всегда подчеркивал и подчеркивает, что достижение мира на Донбассе – его приоритет номер один. С момента вступления в должность министра иностранных дел Украины, я выступаю за активизацию диалога министров в Нормандском формате. Я несколько раз поднимал этот вопрос в беседах с немецким коллегой Хайко Маасом. Рад, что ему удалось достичь договоренности с главой МИД России Сергеем Лавровым о проведении такого разговора по видеосвязи на следующей неделе. Он предварительно запланирован на 30 апреля", - рассказал он агентству в среду.

Кулеба надеется, что контакты четырех "нормандских" министров станут регулярными. "Ведь найти решение для прекращения войны можно только когда за столом переговоров присутствует Россия. Украинская сторона, как и ранее, настроена конструктивно. Мы надеемся на встречный конструктив со стороны России. Нам нужно придать импульс нормандскому процессу. Нельзя допустить инерции, потому что война продолжается, люди гибнут, и надо искать решения", - указал он.