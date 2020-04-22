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20:10 22.04.2020

Экс-замглавы ОП Коваленко будет заниматься новой региональной политикой в профильном министерстве – Офис президента

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Экс-замглавы ОП Коваленко будет заниматься новой региональной политикой в профильном министерстве – Офис президента

В Офисе президента Украины благодарят за работу уже экс-заместителя руководителя ОП Анну Коваленко и приветствуют ее с назначением на должность советника министра развития громад и территорий.

"Накануне местных выборов это очень ответственное направление работы, где требуется эффективная координация усилий профильных институтов в формате новой региональной политики Офиса президента Украины", - отметили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ОП.

В Офисе президента указали, что Коваленко уже в роли советника министра проходит специальную проверку и "сразу входит в новую проблематику без перерыва на отдых". Позднее она займет должность заместителя министра по указанным направлениям.

"Сейчас очевидно, что ситуация в регионах требует сегодня еще более качественного управления, а потому Офис президента приветствует решение профильного министерства по региональной политике приобщить к команде Анну Коваленко, которая показала себя в роли высокопрофессионального сотрудника и мощного ситуационного менеджера", - подчеркнули в ОП.

Теги: #офис_президента #кадры
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