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20:08 22.04.2020

Коммунальное предприятие в Новой Одессе должно будет уплатить в казну 11,3 млн грн за загрязнение Южного Буга - и.о. главы Госэкоинспекции

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Коммунальное предприятие в Новой Одессе должно будет уплатить в казну 11,3 млн грн за загрязнение Южного Буга - и.о. главы Госэкоинспекции

Коммунальное предприятие "Прибужское", занимающееся забором, очисткой и подачей воды г.Новая Одесса Николаевской области, должно будет возместить государству почти 11,3 млн грн убытков, нанесенных вследствие сброса предприятием загрязненных сточных вод в реку Южный Буг.

Как сообщил временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов, во время внеплановой проверки предприятия, которую провела Государственная экологическая инспекция Николаевской области, был зафиксирован самовольный сброс сточных вод с 1,5898 т загрязняющих веществ – жиров и масел - в Южный Буг, что не предусмотрено условиями разрешения на специальное водопользование.

"По результатам проверки за нарушения природоохранного законодательства предприятие должно уплатить 11 287 828,44 грн. нанесенных государству убытков", - написал Фирсов на своей странице в соцсети Facebook в среду.

По его словам, предприятию выставлена претензия для добровольной уплаты. "В случае уклонения, инспекция обратится в суд для принудительного взыскания", - добавил Фирсов.

Теги: #южный_буг #загрязнение
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